Экс-директора школы-интерната в Татарстане обвиняют в мошенничестве на полмиллиона

Бывшего директора школы-интерната в Лаишевском районе РТ обвиняют мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщают в пресс-службе МВД республики.

Как установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ, в 2017 году обвиняемая фиктивно трудоустраивала в организацию на разные должности людей и получала за них заработную плату. Таким образом, злоумышленница получила более 200 тысяч рублей.

Кроме этого, обвиняемая за установленную себе учебную нагрузку получила 88 тысяч рублей, обязанности она не выполняла. Также полицейские установили, что по указанию обвиняемой были заключены договоры на поставку хозяйственных и канцелярских товаров, металлического забора для школы, подарков для детей, запчастей для автомобиля с предпринимателями. После того как деньги перечислялись на расчетные счета, подсудимая их забирала обратно наличными. В общей сложности она незаконно присвоила себе порядка 600 тысяч рублей.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.