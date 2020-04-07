В аэропорту Казани будет необходимо предъявлять цифровые пропуска

В международном аэропорту Казани пассажиров обязали оформлять цифровые пропуска. Об этом сообщает пресс-службе аэропорта.

Цифровые пропуски фиксируют место самоизоляции человека. С помощью них появляется возможность проконтролировать, насколько далеко от своего дома отошел человек.

Для получения пропуска казанцам нужно отправить сообщение на номер 2590 с указанием паспортных данных или зарегистрироваться на сайте. Иностранным гражданам разрешается в качестве документа предъявлять вид на жительство, миграционную карту или визу.