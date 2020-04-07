Ученые КФУ спрогнозировали, когда закончится режим самоизоляции

Сотрудники кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Казанского федерального университета выполнили элементарные конкретные количественные оценки, чтобы ответить на вопрос, по какому сценарию протекает эпидемия COVID-19, сообщают в пресс-службе вуза.

Ученые исследовали данные по числу заболевших коронавирусом в России, динамику развития эпидемии в разных странах и сделали вывод, что сценарий эпидемии в России может быть похож на ситуацию в Китае.

"Речь идет именно о закономерности, но не об абсолютных числах. В результате мы можем выполнить некоторый прогноз, используя эти коэффициенты. Так, начало выхода на режим «насыщения», когда число заболевших (выявленных) начнет переставать увеличиваться, должно прийтись на 9-14 апреля. Это при наиболее оптимистичном сценарии. Прогнозирование следующего режима уже затруднительно. Но если полагать, что дальнейшего роста более не будет, то понадобится одна-полторы недели для выдержки, за время которой может последовать спад, и можно уже будет говорить об окончании «карантина». А это 20-е числа апреля" - говорится в опубликованных результатах моделирования.

Также ученые отмечают, что это - наиболее благоприятный прогноз и наиболее оптимистичный сценарий, более того, это всего лишь вероятностный прогноз; все может измениться.