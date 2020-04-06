Впервые на ТВ: ТНТ покажет сразу два сезона сериала «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым

20 апреля на ТНТ начнется показ сериала «Бывшие» — драмы о непростых отношениях зависимых людей. Сразу за первым сезоном в эфир телеканала выйдет и второй, ранее не показанный на телевидении.

Снял сериал режиссер Иван Китаев («Универ», «Как я встретил вашу маму»), сценарий писали Алексей Троцюк («Вне игры»), а также Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева, которые работали психологами в ведущих столичных клиниках реабилитации.

Эта история случилась в летней Москве. Яна, дочка богатых родителей, перебрала с наркотиками и попала в клинику, где работает психологом Илья, в прошлом тоже проходивший лечение. Их знакомство положит начало череде событий, которые изменят жизни всех вокруг. Персонажи «Бывших» — люди абсолютно разные, но похожие в одном: у каждого из них своя зависимость и каждому из них чего-то не хватает.

Яна (Любовь Аксенова)

Бунтарка, наркоманка, папенькина дочка — Яна давно привыкла к этим ярлыкам и внешне им соответствует. Но глубоко внутри она — простая девочка, которой не хватило настоящей родительской любви для того, чтобы вырасти счастливой. Алкоголь и наркотики, от которых она зависима, для Яны не удовольствие, а способ заглушить одиночество.

Илья (Денис Шведов)

Он вырос в неполной семье, связался не с теми, лечился от алкоголизма. Но сегодня Илья — психолог в реабилитационной клинике, который сразу включается во все проблемы своих пациентов и даже живет их жизнями. Илья благодарен врачу Ольге за то, что она встретилась в странный период его жизни, они вот-вот поженятся, но знакомство с Яной поможет Илье понять — ему тоже чего-то не хватает.

Ольга (Татьяна Волкова)

Со всех сторон правильная женщина и хороший врач, Ольга несчастлива в личной жизни — когда-то ее предал муж. Отдушину она нашла в Илье, за которым ухаживала во время его реабилитации. Теперь они вместе работают, вместе ходят на утреннюю пробежку, но за идиллией скрывается главное — Ольга зависима от Ильи.

Александр Борисович (Виталий Хаев)

Глава богатой государственной компании, он всю жизнь работал, чтобы обеспечить дочку Яну и супругу Иру роскошной жизнью. Только методы работы у Александра Борисовича, зависимого от денег и признания, незаконные. Яну он любит, но не гнушается использовать ее в своих целях, из-за чего дочери становится еще тяжелее наедине со своей болезнью.

Также в сериале снялись Наталья Рогожкина, Григорий Чабан, София Лебедева, Даниил Вахрушев, Василий Кортуков и многие другие.

Алексей Троцюк, автор идеи и генеральный продюсер проекта: «Существует устойчивое выражение «Бывших не бывает», но иногда в твоей жизни появляется живой пример. Люди, которые смогли отстоять себя у наркотиков и помочь другим сделать то же самое. Эти люди и стали авторской группой проекта «Бывшие». Общество потребления — это идеальная среда для создания зависимостей. Но, в первую очередь, это история о любви, о настоящей страсти, способной как объединять, так и разрушать всё и вся на своём пути. Любовь — это тоже наркотик, и лекарства от неё до сих не придумали. Тема, которая касается всех.

Это первый проект авторской группы, которую мне удалось собрать специально для сериала «Бывшие». Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов, Екатерина Суровцева — они работали психологами в реабилитациях, помогали людям, но никогда ничего не писали. Нам пришлось многому друг у друга научиться, но это того стоило!

У нас великолепный актёрский ансамбль. Он хорошо знаком и уважаем зрителями канала ТНТ. Замечательный режиссёр, честная, живая история с отличной фирменной иронией. Взбодрит, зарядит и иммунитет укрепит, а это сейчас самое главное. Будьте здоровы!»

«Бывшие» — с 20 апреля в 22.00 на ТНТ!