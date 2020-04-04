В ФК «Рубин» наполовину урезали зарплаты

Казанский футбольный клуб "Рубин" сократил на 50% зарплаты. Об этом пишет sprorts.ru со ссылкой на спортивного директора клуба Олега Яровинского.

Уточняется, что речь идет обо всех сотрудниках, а не только о футболистах.

"Они понимают, что мы все – в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры. Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время", - приводит издание цитату Яровинского.

Ранее корреспонденты ProKazan.ru поговорили с казанскими предпринимателями и выяснили, как они выживают и работают, а также платят зарплаты во время самоизоляции.