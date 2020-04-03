В Татарстане лаборатории могут делать по 1,5 тысячи тестов на COVID-19 в сутки

Сегодня в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач республики Марина Патяшина рассказала о тестировании на коронавирус в Татарстане.

По ее словам, лаборатории РТ на сегодняшний день могут делать 1,5 тысячи тестов на коронавирус за сутки. Из них 500 тестов ежедневно могут выполнять в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, тысячу - в лабораториях Минздрава РТ. Всего на 3 апреля в Татарстане сделано 12,5 тысяч тестов на коронавирус. Их выполняли тем, кто приезжал из-за рубежа, тем, у кого были симптомы ОРВИ и пневмонии, а также медработникам.

Ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался, куда обращаться, если человек заподозрил у себя коронавирус и ему нужен анализ.