В Казани водитель Mitsubishi Lancer снес забор и врезался в грузовую «Газель»

Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
25 заболевших
0 погибших
6 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

13:25, сегодня
«Теста на COVID-19 в свободном доступе нет»: что делать тем, кто заподозрил у себя коронавирус
14:01, сегодня
Минпросвещения РФ: не исключено, что школьникам придется учиться летом
13:33, сегодня
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
16:44, 01.04.2020
Где казанцы смогут заказать еду на дом
13:30, сегодня
В Казани поймали очередных «бизнесменов», спекулировавших на продаже масок и антисептиков
12:36, сегодня
Жительница Казани взяла в аренду фотоаппарат и сдала его в комиссионку
12:35, сегодня
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
09:00, 31.03.2020
Унистрой запустил дистанционный офис продаж
12:02, сегодня
В челнинском центре для бездомных «мертвым душам» выделяли льготные путевки в санатории
11:05, сегодня
Больше половины россиян не имеют финансовых накоплений
11:01, сегодня
Коронавирус в Татарстан «летит» из-за границы: за сутки выявлено шесть новых заболевших
10:48, сегодня
В Челнах мертвый мужчина сутки просидел за рулем автомобиля
10:41, сегодня
За сутки в России коронавирус нашли у 601 человека. Есть новые летальные случаи
10:21, сегодня
Наиль Магдеев проверил дезинфекцию подъездов в Челнах
09:49, сегодня
Предварительно положительные тесты на коронавирус выявлены у 21 жителя Татарстана
09:20, сегодня
В Казани мужчина с ножницами ограбил квартиру 82-летней старушки
09:01, сегодня
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
08:05, сегодня
Мы все осознали: что на самом деле сказал Владимир Путин в своем обращении
21:39, 02.04.2020
В Казани задержали мошенников, торговавших в соцсетях поддельными «рабочими» справками
20:15, 02.04.2020
Фоторепортаж: что происходит в Казани, пока все сидят дома
20:00, 02.04.2020
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
19:02, 02.04.2020
В Набережных Челнах байкеры начали доставлять продукты пожилым в самоизоляции
18:35, 02.04.2020
Казанских правоохранителей, которые дежурят на блокпостах, снабжают горячей едой
17:58, 02.04.2020
Жительница Казани отделалась условным сроком за нападение с ножом на отца
17:37, 02.04.2020
В Татарстане поймали более 60 нарушителей режима самоизоляции
17:15, 02.04.2020
В Татарстане арестовали бизнесмена, изготавливавшего контрафактные антисептики
17:07, 02.04.2020
Владимир Путин объявил, что весь апрель в России будет нерабочим
16:35, 02.04.2020
В Татарстане мужчину подозревают в надругательстве над маленькой племянницей
16:30, 02.04.2020
В Татарстане заработал проект по доставке бесплатной еды, ранее анонсированный Миннихановым
16:02, 02.04.2020
В Татарстане ожидается потепление до +16 градусов
16:00, 02.04.2020
В магазинах Нижнекамска наносят разметки, чтобы люди не приближались друг к другу
16:00, 02.04.2020
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
15:30, 02.04.2020
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда в связи с коронавирусом
15:28, 02.04.2020
В Казани школьники из малоимущих семей получат бесплатные продукты
15:13, 02.04.2020
В Казани троих подростков осудили за вымогательство денег у сверстника
15:10, 02.04.2020
«ТНТ против коронавируса»: Тимати, Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Дмитрий Губерниев и Мигель
15:05, 02.04.2020
В Татарстане из-за коронавируса ограничивают работу поликлиник
15:01, 02.04.2020
Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ есть в Татарстане
14:17, 02.04.2020
В Челнах начали транслировать богослужения в режиме онлайн
14:11, 02.04.2020
Стало известно, в каком месяце в Татарстане повысится риск лесных пожаров
13:52, 02.04.2020
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
13:34, 02.04.2020
В Казани за нарушение карантинных мер закрыли кальянную
13:03, 02.04.2020
На выездах из Казани дежурит полиция и Росгвардия
12:46, 02.04.2020
Ильсур Метшин сохранил позицию в топе мэров российских городов
11:52, 02.04.2020
Наиль Магдеев вошел в десятку лучших мэров «Национального рейтинга»
11:39, 02.04.2020
В Казани ежедневно проводят дезинфекцию поездов дальнего следования
11:31, 02.04.2020
В Челнах мужчина забыл в банкомате 40 тысяч. Этим воспользовался злоумышленник
11:18, 02.04.2020
В Татарстане выздоровели четыре пациента с коронавирусом
11:11, 02.04.2020
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
10:39, 02.04.2020
В России за сутки COVID-19 выявлен у 771 человека. Шестеро пациентов умерли
10:27, 02.04.2020
Российский инфекционист предсказал, когда в стране закончится вспышка коронавируса
10:13, 02.04.2020
Банк «Открытие и Wildberries запустили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса
10:07, 02.04.2020
«ТаксовичкоФ» приехал в Нижнекамск, Нурлат и Азнакаево
10:06, 02.04.2020
В Челнах женщина выпала с восьмого этажа дома
09:53, 02.04.2020
В Татарстане росгвардейцы задержали мужчин, которые пытались украсть аккумулятор «КАМАЗа»
09:30, 02.04.2020
Рустам Минниханов вошел в топ глав регионов по борьбе с коронавирусом
20:00, 01.04.2020
В правительстве предложили продлить в России нерабочую неделю
19:38, 01.04.2020
«КАМАЗ» подарит челнинским медикам маски и противоэпидемические костюмы
19:27, 01.04.2020
Три тысячи призывников в Татарстане проверят на коронавирус
19:12, 01.04.2020
«Почта России» рассказала о режиме работы отделений в связи со всеобщей изоляцией
19:01, 01.04.2020
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
18:39, 01.04.2020
Директор челнинского театра три года получал зарплату умершего звукооператора
18:09, 01.04.2020
Зараженный коронавирусом медик из Казани рассказала, как переносит болезнь в Италии
18:09, 01.04.2020
Минздрав РФ: коронавирус может передаваться половым путем
17:50, 01.04.2020
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
17:25, 01.04.2020
В аптеках автограда снова появились антисептики
17:10, 01.04.2020
В Казани задержали мужчину, который втридорога продавал медицинские маски
17:10, 01.04.2020
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще четыре российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
16:41, 01.04.2020
Штрафовать за передвижение без спецпропусков в Татарстане будут со 2 апреля
16:25, 01.04.2020
Челнинец попытался забить своего соседа молотком
16:15, 01.04.2020
В Менделеевске закроют въезд и выезд из города
16:02, 01.04.2020
В детском саду Татарстана воспитательница пнула трехлетнего малыша
15:37, 01.04.2020
Житель Челнов вылетел с дороги и врезался в дерево
15:17, 01.04.2020
В Нижнекамском районе начали шить медицинские маски
14:00, 01.04.2020
В Татарстане около трассы произошел разлив нефти
08:56, 01.04.2020
В Челнах пожарные спасли из горящего дома женщину с ребенком
19:52, 31.03.2020
В Челны запретят въезд и выезд транспорта
13:30, 31.03.2020
«Давай останемся дома»: Ольга Бузова призвала соблюдать правила карантина

В Казани водитель Mitsubishi Lancer снес забор и врезался в грузовую «Газель»

01.04.2020, 13:48 153 2 Автор: prokazan.ru

В Казани водитель иномарки превысил скорость и снес металлический забор.

По данным ГИБДД РТ, 31 марта в 21.23 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer напротив дома №63В по ул. Миля по предварительным данным в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, с последующим наездом на металлический забор ограждения, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ-3010GD.

В результате ДТП водитель легковушки получил сотрясение головного мозга и перелом позвонков слева.

читайте также:

В Казани водитель автобуса снес вывеску магазина
В Татарстане около трассы произошел разлив нефти
В Казани произошло второе за неделю смертельное ДТП с участием трамвая
На трассе в Татарстане произошла авария, есть погибший и пострадавшие
В Казани целую неделю муниципальные парковки будут работать бесплатно
В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту дороги-дублера Горьковского шоссе
«Она решила протаранить трамвай?»: в соцсетях обсуждают видео наезда трамвая на пешехода в Казани
В Казани трамвай насмерть сбил женщину. В полиции рассказали подробности аварии
Полиция Казани оштрафовала водителя, который снимал девушку в противогазе на мосту «Миллениум»
В Татарстане трассы защитят от износа
В Казани водитель сбил пенсионерку и сбежал
В Казани на Декабристов сбили пожилую женщину
«Для властей каждый год это неожиданно»: казанцы сообщают о затоплении перехода на Ямашева
В Казани водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом
В каждом десятом ДТП с пострадавшими в Казани травмы получают дети
В Казани пьяный водитель пытался спрятаться от полиции на гараже, а потом заявил, что это был не он
В РЖД рассказали, кто может вернуть билеты на поезда в марте с минимальными потерями
Парней, катавшихся полуголыми на крыше машины в центре Казани, нашли полицейские
Авария спровоцировала огромную пробку на Аракчинском шоссе
В Казани машина пробила кирпичный забор. Есть пострадавшие
В центре Казани ночью легковушка перевернулась и впечаталась в стену
«Проклятое место»: в Казани на перекрестке перевернулся автомобиль
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
01 апреля 2020
17:56
Чувак почувствовал себя героем фильма "Я легенда" , что он один на дороге и решил надавить на тапку?
Уху евший
0
01 апреля 2020
19:26
"получил сотрясение головного мозга и перелом позвонков слева"

не могу нащупать левый позвоночник )))

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:23, сегодня
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший