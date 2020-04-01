В Казани водитель Mitsubishi Lancer снес забор и врезался в грузовую «Газель»

В Казани водитель иномарки превысил скорость и снес металлический забор.

По данным ГИБДД РТ, 31 марта в 21.23 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer напротив дома №63В по ул. Миля по предварительным данным в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, с последующим наездом на металлический забор ограждения, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ-3010GD.

В результате ДТП водитель легковушки получил сотрясение головного мозга и перелом позвонков слева.