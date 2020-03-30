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Клиенты банка «Открытие» за 2019 год инвестировали в полисы «Росгосстрах Жизнь» более 7,5 млрд руб.

Bчера, 18:00 0 Автор: prokazan.ru

По итогам 2019 года сборы компании «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу «Открытие») составили 13,8 млрд рублей. Доля розницы банка «Открытие» в общих сборах в прошлом году достигла 55% и превысила 7,5 млрд рублей.

5,8 млрд рублей клиенты розничного сегмента банка «Открытие» инвестировали в продукты инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» (более 42 тысяч полисов), включая ИСЖ с регулярными взносами «Страйк». Более 1,7 млрд рублей инвестировано в накопительное страхование жизни (более 23 тысяч полисов).

«В 2019 году “Росгосстрах” вернулся на рынок страхования жизни и  нам удается обеспечивать высокие темпы роста в сегменте сложных инвестиционно-накопительных продуктов, — отмечает генеральный директор  компании «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко. — «Росгосстрах Жизнь» за первый год работы на рынке увеличила долю рынка в сегментах инвестиционного и накопительного страхования жизни до 4,3% и стала шестой по этому показателю среди крупнейших игроков. Безусловно, такой результат был бы невозможен без нашего ключевого партнера – банка «Открытие», который обладает одной из самых масштабных сетей банковских офисов в России».

Страховщик жизни группы «Открытие», развивающийся на базе приобретенной в декабре 2018 года компании, получил официальное наименование ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 13 марта 2019 года. С конца 2018 года Банк «Открытие» предложил своим клиентам полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни от новой дочерней компании во всей сети своего присутствия.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.ergolife.ru

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