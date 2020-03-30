За сутки в России коронавирус нашли у жителей 35 регионов. Всего выявлено более 300 заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе, за сутки от заболевания умер один человек в Псковской области. Всего в России умерли девять человек с коронавирусом.

Число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек: за последние сутки выписаны по выздоровлению по одному человеку в Калининградской и Мурманской областях.

В Татарстане за прошедшие сутки новых случаев инфекции не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в РТ выявлено 14 заболевших: 12 в Казани и два в Челнах. Летальных исходов нет, выписан по выздоровлению один человек.