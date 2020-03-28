Зять Сечина поставит в Казани памятник Мустаю Кариму

Зять главы «Роснефти» Игоря Сечина, внук Мустая Карима, бизнесмен Тимербулат Каримов планирует открыть в Казани памятник известному башкирскому писателю, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники.

Планируется, что памятник Мустаю Кариму установят возле здания Института культуры. Сообщается, что решение о появлении скульптуры было принято еще год назад, когда в Уфе возле татарского театра «Нур» появилась скульптура Габдуллы Тукая. Ее установку профинансировал бизнесмен Артур Хазигалеев.