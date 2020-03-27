Число заболевших COVID-19 в России перевалило за тысячу. В Татарстане есть новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом, на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев в 58 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки выписано по выздоровлению 7 человек: Москва - 3, Кировская область - 2, Татарстан - 1, Московская область - 1. За весь период выписано 45 человек.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила карантина после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

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