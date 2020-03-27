В Казани произошло второе за неделю смертельное ДТП с участием трамвая

Накануне вечером в Казани на перекрестке Ямашева-Амирхана трамвай сбил пешехода. Видеозаписи трагедии появились в социальных сетях.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, авария произошла в 21:45 напротив дома №67б по проспекту Ямашева. 56-летний мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода и попал под трамвай. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. За рулем трамвая находился 22-летний мужчина.

Отметим, что за эту неделю в Казани произошло уже второе ДТП с участием трамвая. Ранее на улице Ершова 33-летней женщине отрезало трамваем ногу, она скончалась в машине скорой помощи.