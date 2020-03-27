Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
11 заболевших
0 погибших
1 выздоровевший
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

11:36, сегодня
В оперштабе Татарстана рассказали о новом случае коронавируса в республике
11:23, сегодня
Число заболевших COVID-19 в России перевалило за тысячу. В Татарстане есть новый случай коронавируса
11:18, сегодня
Игоря Николаева госпитализировали в Комунарку с подозрением на коронавирус
10:00, 25.03.2020
Казанская мама рассказала о малыше с синдромом Дауна
10:36, сегодня
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
10:13, сегодня
В Альметьевском районе Тойота Камри столкнулась с Богданом
09:51, сегодня
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
09:40, сегодня
В Татарстане школьные каникулы продлили до 12 апреля
09:39, сегодня
В Казани произошло второе за неделю смертельное ДТП с участием трамвая
09:29, сегодня
В Татарстане закроют торговые центры
09:16, сегодня
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
09:00, сегодня
США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19
08:37, сегодня
Работа общепита и курортов будет приостановлена
08:21, сегодня
Новый выпуск Comedy Club на ТНТ «КарантинStyle» выйдет в необычном формате
21:31, 26.03.2020
Разобрали проблему нашего читателя:он строил мосты в Крыму, но казанская фирма не выплатила зарплату
21:23, 26.03.2020
«Коронавирусные каникулы»: как будет жить и работать Казань в ближайшую неделю
20:50, 26.03.2020
В Татарстане пройдут рейды по домам граждан, которые находятся в самоизоляции
17:30, 26.03.2020
Житель Татарстана подозревается в убийстве своей матери
17:21, 26.03.2020
В Университете Иннополис нейросеть научили диагностировать коронавирус по снимкам легких
17:12, 26.03.2020
Умерла от рук мужа: в Челнах найдено тело 49-летней женщины
16:57, 26.03.2020
Из-за коронавируса в Челнах торговые центры не патрулируют
16:43, 26.03.2020
Правительство России может получить право вводить режим ЧС в стране
16:39, 26.03.2020
Фитнес-клубы Челнов закроют
15:45, 26.03.2020
В Казани из больницы выписан волейболист «Зенита», у которого нашли коронавирус
13:36, 26.03.2020
ФСБ Татарстана возглавит экс-глава ФСБ Чечни Игорь Хвостиков
13:20, 26.03.2020
В Челнах запущена горячая линия по вопросам коронавируса
12:21, 26.03.2020
В Татарстане с 26 марта должны быть закрыты бассейны, кинотеатры и развлекательные центры
11:58, 26.03.2020
Рустам Минниханов оценил, как с коронавирусом борются на «КАМАЗе»
11:50, 26.03.2020
Студентка из Нижнекамска учит шить медицинские маски
11:34, 26.03.2020
В оперштабе Татарстана рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом
11:26, 26.03.2020
Суд обязал челнинца впустить в квартиру управляющую компанию
11:12, 26.03.2020
В России выявили 182 новых случая коронавируса, в Татарстане также есть заболевшие
10:49, 26.03.2020
В Нижнекамске на Промзоне произошел пожар
10:32, 26.03.2020
Российская академия наук усомнилась в экологичности проекта мусоросжигательного завода в Татарстане
10:20, 26.03.2020
Челнинка в магазине похитила чужой пакет из ячейки камеры хранения
10:04, 26.03.2020
45-летний челнинец ударил женщину кружкой по голове
09:49, 26.03.2020
Правительство РФ запретило все регулярные и чартерные рейсы за рубеж
09:30, 26.03.2020
Не в первый раз пьяный за рулем: вынесли приговор 20-летнему челнинцу
09:13, 26.03.2020
Вслед за «Ак Барс Металлом»: в Челнах промышленных альпинистов оставили без зарплаты
08:52, 26.03.2020
В Челнах «Ак Барс Металл» оставил без зарплаты 335 сотрудников
08:37, 26.03.2020
Коллекторы сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии
08:13, 26.03.2020
Льва Лещенко перевели в реанимацию
20:11, 25.03.2020
В Москве скончались двое граждан с коронавирусной инфекцией
19:35, 25.03.2020
Метшин, принц Чарльз и подруга Бонда: кто из известных людей пострадал из-за коронавируса
17:24, 25.03.2020
Казанцев ожидает потепление: термометры покажут +12˚
16:47, 25.03.2020
В Москве из аптек исчез парацетамол. Что происходит в аптеках Казани
16:13, 25.03.2020
Экс-чиновник из Казани и муж певицы Нюши Игорь Сивов будет учить россиян воспитывать детей
16:00, 25.03.2020
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу
15:19, 25.03.2020
Крупнейшая сеть TOPGUN бесплатно подстрижет девушек в день премьеры проекта ТНТ «Солдатки»!
14:31, 25.03.2020
В следственном изоляторе Казани в чае нашли гашиш
12:37, 25.03.2020
Концерн «Калашников» требует 500 тысяч от татарстанского производителя хоккейных клюшек
12:27, 25.03.2020
В Казани трамвай насмерть сбил женщину. В полиции рассказали подробности аварии
11:58, 25.03.2020
В России за сутки коронавирус нашли у 163 человек, 8 случаев - в Приволжском федеральном округе
10:20, 25.03.2020
Из Казани будет сложнее уехать в Самару и Екатеринбург
21:02, 24.03.2020
По всей России временно закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры
19:10, 24.03.2020
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
19:05, 24.03.2020
«Сложите марлю вчетверо»: помогают ли маски при коронавирусе и когда они появятся в аптеках Казани
14:27, 24.03.2020
В России за сутки коронавирус выявлен у 57 человек, один случай - на территории Татарстана
12:52, 24.03.2020
ВТБ: В продуктовых магазинах появится оплата по лицу? - коронавирус стимулирует развитие биометрии
11:42, 24.03.2020
В Москве опровергли смерть пожилой пациентки от коронавируса
10:46, 24.03.2020
Казанцам разрешили сдавать невозвратные билеты на поезда
10:00, 24.03.2020
Находка для ресторанов и кафе: ChiedoCover
09:42, 24.03.2020
«Пункт назначения какой-то»: в Казани ветром снесло металлический павильон
09:06, 24.03.2020
Главный эпидемиолог Минздрава России рассказал, когда коронавирус пойдет на спад
17:31, 23.03.2020
Казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса
15:49, 23.03.2020
Коронавирус в России предложили законодательно признать форс-мажором
14:25, 23.03.2020
Умер экс-глава филиала «Росгосстрах» в Татарстане Фарид Хамадеев
09:32, 23.03.2020
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек
09:07, 23.03.2020
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин в России
17:40, 22.03.2020
Россия прекращает авиасообщение со всеми странами
17:07, 22.03.2020
В Татарстане росгвардейцы поймали мужчину, который пытался взять кредит по поддельному паспорту
16:26, 22.03.2020
«Ковидиот». Для граждан, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса, придумали название
15:26, 22.03.2020
В Казани на Декабристов сбили пожилую женщину
14:23, 22.03.2020
Казанцев предупреждают о сильном ветре и гололедице
12:28, 22.03.2020
Власти Татарстана назвали рейсы, которыми в Казань прибыли граждане с коронавирусом
10:30, 22.03.2020
Казанцы продолжают ходить в офис: единичные компании перевели сотрудников на «удаленку»
09:55, 22.03.2020
В Татарстане запретили мероприятия численностью больше 20 человек

В Казани произошло второе за неделю смертельное ДТП с участием трамвая

Cегодня, 09:39 548 3 Автор: prokazan.ru
Погиб 56-летний мужчина

Накануне вечером в Казани на перекрестке Ямашева-Амирхана трамвай сбил пешехода. Видеозаписи трагедии появились в социальных сетях.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, авария произошла в 21:45 напротив дома №67б по проспекту Ямашева. 56-летний мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода и попал под трамвай. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. За рулем трамвая находился 22-летний мужчина. 

Отметим, что за эту неделю в Казани произошло уже второе ДТП с участием трамвая. Ранее на улице Ершова 33-летней женщине отрезало трамваем ногу, она скончалась в машине скорой помощи.

читайте также:

В Казани целую неделю муниципальные парковки будут работать бесплатно
Скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов
В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту дороги-дублера Горьковского шоссе
Известны подробности гибели челнинца, который спускался на простынях с 11 этажа
«Она решила протаранить трамвай?»: в соцсетях обсуждают видео наезда трамвая на пешехода в Казани
В Казани на стройке разбился каменщик из Самарской области
В Казани трамвай насмерть сбил женщину. В полиции рассказали подробности аварии
Полиция Казани оштрафовала водителя, который снимал девушку в противогазе на мосту «Миллениум»
В Татарстане трассы защитят от износа
В Казани водитель сбил пенсионерку и сбежал
Умер экс-глава филиала «Росгосстрах» в Татарстане Фарид Хамадеев
В Казани на Декабристов сбили пожилую женщину
«Для властей каждый год это неожиданно»: казанцы сообщают о затоплении перехода на Ямашева
В Казани водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом
В Казани во время купания утонула девятимесячная девочка
В каждом десятом ДТП с пострадавшими в Казани травмы получают дети
В Казани пьяный водитель пытался спрятаться от полиции на гараже, а потом заявил, что это был не он
В РЖД рассказали, кто может вернуть билеты на поезда в марте с минимальными потерями
Парней, катавшихся полуголыми на крыше машины в центре Казани, нашли полицейские
В Татарстане при пожаре на предприятии погиб мужчина
Авария спровоцировала огромную пробку на Аракчинском шоссе
В Казани машина пробила кирпичный забор. Есть пострадавшие
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
27 марта 2020
10:18
Война техники против людей .
Горожанин
1
27 марта 2020
10:22
А еще хотят наших людей каким то коронавирусом запугать . Они вон под трамваи бесстрашно бросаются !
Я
1
27 марта 2020
11:21
Что то расслабились водители трамвая . Они управляют источником повышенной опасности пусть об этом не забывают.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:07, сегодня
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, сегодня
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
16:23, 20.03.2020
Карантин на пользу: чем казанцам заняться во время самоизоляции
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине