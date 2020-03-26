«Она решила протаранить трамвай?»: в соцсетях обсуждают видео наезда трамвая на пешехода в Казани

В социальных сетях появилась видеозапись наезда на женщину в Казани. Вчера на Ершова произошло смертельное ДТП: девушку-пешехода, пересекавшую дорогу в неположенном месте, насмерть сбил трамвай.

Запись инцидента опубликовали в интернете, и, глядя на кадры, пользователи недоумевают, как эта авария могла произойти.

"Она ведь даже не посмотрела"

"Как можно быть такой не внимательной? Это же трамвай, а не тихая легковушка"

"Судя по кадрам, у меня ощущение, что она сама все решила для себя. иначе ну как можно быть такой идиоткой? Как она вообще дожила до своих лет?"

"Женщина не права естественно, сама прыгнула туда. Но нужно притормаживать впринципе видя человека на рельсах"

"посмотрите внимательно видео,она вообще сначала стояла спиной к трогаю. Потом резко повернулась и пошла под трамвай" - делятся предположениями казанцы.

По данным МВД РТ, женщине отрезало трамваем ногу, она скончалась уже в машине скорой помощи.