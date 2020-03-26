Правительство России может получить право вводить режим ЧС в стране

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому оно может получить право вводить в стране режим ЧС. Пакет документов опубликован на сайте Госдумы.

Предлагается дополнить закон "О защите населения от ЧС", пунктом, согласно которому чрезвычайная ситуация может возникнуть в том числе из-за "распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих". При возникновении такой угрозы Кабмин может получить право координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено 840 случаев COVID-19, двое заболевших умерли.