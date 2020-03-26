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Фото: chechnya.gov.ru

ФСБ Татарстана возглавит экс-глава ФСБ Чечни Игорь Хвостиков

Cегодня, 13:36 105 0 Автор: prokazan.ru

 Бывший руководитель УФСБ Республики Чечня Игорь Хвостиков переведён на должность начальника УФСБ по Республике Татарстан. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я поблагодарил Игоря Хвостикова за многолетнюю добросовестную службу. За время работы в Чеченской Республике он снискал к себе большое уважение, зарекомендовал себя как настоящий профессионал" - написал Кадыров.

Напомним, что нынешний глава ведомства в Татарстане после завершения службы перейдет на должность советника Минниханова.

Игорь Хвостиков родился 11 июля 1966 года в городе Черкесске Ставропольского края. В 1992 году окончил Высшую школу КГБ СССР. Служил в УФСБ России по Ставропольскому краю, где прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника краевого управления. С ноября 2012 - по 2016 -начальник УФСБ по Пензенской области, в Пензенскую область он переведен из Ставропольского края, где родился и проработал 20 лет. В последние годы он являлся первым заместителем руководителя краевого управления ФСБ. Имеет государственные и ведомственные награды, сообщает viperson.ru.

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