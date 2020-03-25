В Казани трамвай насмерть сбил женщину. В полиции рассказали подробности аварии

Сегодня, 25 марта, на улице Ершова произошла авария со смертельным исходом. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях.

С пострадавшей работают спасатели. Фото @vkazani_interesn0

Очевидцы рассказали, что девушка попала под трамвай, ей оторвало ногу, пострадавшую из-под транспортного средства доставали спасатели. Девушку передали в руки медиков, он скончалась в машине скорой помощи.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые установят все обстоятельства аварии.