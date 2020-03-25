Жительница Казани сделала детализацию звонков и пошла под суд

Сотрудница одного из салонов сотовой связи Казани осуждена за нарушение тайны телефонных переговоров граждан.

Как сообщили в Следкоме РТ, 1 октября 2019 года к злоумышленнице обратился ее подчиненный с просьбой сделать детализацию звонков супруги его друга. При этом пояснил, что данная информация нужна его приятелю, поскольку тот поссорился с женой. Женщина согласилась помочь коллеге и подготовила список входящих и исходящих соединений абонента.

Спустя некоторое время потерпевшая узнала о данном факте и обратилась в УФСБ по Республике Татарстан.

Вину злоумышленница признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде обязательных работ на срок 80 часов.