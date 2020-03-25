Из Казани открыли новые рейсы на юг России

В апреле из Казани появятся новые рейсы в Симферополь, Сочи и Краснодар.

Авиакомпания Уральские авиалинии в апреле открывает новую полётную программу из Казани на черноморские курорты. Выполнение рейсов запланировано на весь период летней навигации до октября, сообщают в пресс-службе казанского аэропорта. Рейсы будут осуществляться на самолетах производства европейского концерна Airbus по следующему расписанию:

Казань – Симферополь – Казань с 25 марта до пяти раз в неделю;

Казань – Сочи – Казань с 18 апреля по четвергам, субботам и воскресеньям;

Казань – Краснодар – Казань с 26 апреля по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям (возможны изменения в расписании полётов).

Билеты уже в продаже, их можно приобрести в авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.

Напомним, ранее Россия закрыла полеты во все страны мира. Исключения составляют некоторые рейсы из Москвы.