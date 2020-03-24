В России за сутки коронавирус выявлен у 57 человек, один случай - на территории Татарстана

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах страны,один из них - в Татарстане. Общее число заболевших выросло до 495 человек.

Летальных исходов не зафиксировано, за последние сутки выписан по выздоровлению 1 человек в Московской области, 1 - в Кемеровской области, 3 – в Красноярском крае. Всего с начала эпидемии вылечились от инфекции 22 человека.

Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории РФ.

Ранее власти Москвы опровергли смерть от коронавируса пожилой женщины.