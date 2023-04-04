Большая часть жителей Казани выступила за проведение реформы общественного транспорта

Жители Казани выступают за проведение реформы общественного транспорта в татарстанской столице, пишет Inkazan. Опрос, в котором поучаствовали 376 человек, показал, что 38% респондентов настаивают на том, что в Казани следовало бы обновить автопарк и реализовать идеи с новыми видами городского общественного транспорта, например, предложенных мэром Метшиным метробусов.

171 респондент проголосовал за оптимизацию маршрутной сети в городе.

И только 6% опрошенных горожан отметили, что с транспортом все в порядке, ничего не менять не требуется.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань.