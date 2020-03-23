В Татарстане представили нового главного федерального инспектора

Сегодня полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил в Казани нового главного федерального инспектора по Татарстану. Им стал экс-глава Минюста РТ Виктор Демидов.

Одно из важнейших направлений работы главного федерального инспектора – контроль исполнения поручений Президента России, которые он дал по итогам Послания Федеральному Собранию. Это модернизация здравоохранения, улучшение демографических показателей, повышение благосостояния жителей нашей страны, отметил Комаров.

Демидов сменил на данном посту Рената Тимерзянова, который в январе 2020 года ушел на пенсию.

Виктор Демидов родился в 1961 году в Елабуге, Окончил Казанский государственный университет по специальности "правоведение". С 1983 по 2004 год работал в сфере образования, с 2004 по 2014 год являлся председателем Конституционного суда РТ, с марта 2015 года возглавлял управление Минюста РФ по Татарстану.