Россия прекращает авиасообщение со всеми странами

С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Исключение составят регулярные рейсы из Москвы, а также чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан), говорится в сообщении. Ранее планировалось, что с 23 марта будут закрыты перелеты в Турцию и Японию. Рейсы, которые будут выполняться из Москвы, можно уточнить на сайте Росавиации.

Напомним, что по данным на 22 марта в России зарегистрировано 367 случаев коронавируса. В Татарстане пока заболело шесть человек. Власти РТ назвали рейсы, которыми в Казань прибыли зараженные граждане.