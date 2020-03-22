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Фото Марат Аглиуллин

Россия останавливает авиасообщение с Турцией и Японией

Cегодня, 15:13 146 2 Автор: prokazan.ru

В связи с распространением коронавируса Россия закрывает сообщение с Турцией и Японией. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио и Стамбул, а также чартеров для вывоза россиян. Полеты приостановят с 23 марта. 

Из Казани сегодня, 22 марта, отправился рейс в Стамбул, на 15:00 был назначен рейс в Анталью. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, статус аналогичных направлений на 23 марта пока неизвестен. Полеты из Казани в Стамбул выполняет авиакомпания Turkish Airlines и Red Wings, в Анталью - Red Wings и Ural Airlines. 

Также на 23 марта числятся отмененными рейсы в Ашхабад (Turkmenistan airlines), в Минск (Belavia), в Екатеринбург (RusLine), два рейса Москва Шереметьево (Nordwind airlines), в Тегеран (ATA airlines), во Франкфурт (Аэрофлот), Санкт-Петербург (Nordwind airlines) и Уфу (Utair), а также рейс компании Azurair в Гоа и Москва Домодедово компании S7.

 

 

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комментарии

Тимур Бекбамбутов
0
22 марта 2020
15:24
Давно пора.
Горожанин
0
22 марта 2020
15:26
Сказали ведь границы закрыли почему только теперь приостановили, не понятно вообще!

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