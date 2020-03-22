За сутки коронавирус выявили у 61 человека, четыре случая - в Приволжском федеральном округе

За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 6 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Большинство заразившихся выявлены в Москве - 54 человека, по два случая - в Кировской области и в Удмуртии, по одному - в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. В Татарстане на сегодняшний день заболело 6 человек, за последние сутки новых случаев не отмечено.

Таким образом, общее число заболевших выросло до 367 человек. Число выписанных граждан не изменилось - 16 человек. Летальных исходов не зафиксировано.

В штабе уточняют, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории РФ.