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Сегодня в рубрике "Сберкнижка" мы поведаем историю девушки, ставшей матерью в 14 лет.
Лиза (имя изменено по просьбе героини) совсем недавно была беззаботной школьницей. Училась неважно, после занятий гуляла с друзьями, по вечерам смотрела телевизор.
Девочка довольно рано почувствовала свою привлекательность, начала больше общаться с мальчиками. В 12 лет в компании других подростков познакомилась с мальчиком. Он покорил ее своей харизмой. Они начали встречаться.
Вскоре Лиза забеременела. На тот момент ей было всего 13. Узнав об этом, девушка растерялась и поспешила поделиться новостью со своим парнем, чтобы снискать поддержку. Однако он отреагировал на это холодно и заявил, что сомневается в своей причастности к зачатию. Парень наговорил девушке гадостей, обвинил в неверности и, хлопнув дверью, ушел из жизни Лизы, оставив ее наедине со своей проблемой.
Девушка была в отчаянии, и ей пришлось открыться родителям. Мама посоветовала дочери рожать.
Когда Лиза находилась на 5 месяце беременности, она встретила другого парня. Они вместе на протяжении 3 лет. Улыбаясь, девушка призналась, что ребенок называет его папой.
Елизавета, 16 лет, студентка колледжа Доход: 25 000 рублей
Основные расходы: ЖКХ: 7 000 рублей Лекарства: 1 000 рублей (не каждый месяц)
Питание: 7 000 рублей Проезд: 2 300 рублей Развлечения: 2000 рублей (раз в два месяца)
- Лиза, где вы с малышом живете?
- Мы живем в 2-х комнатной квартире. С нами еще проживает моя мама и отчим.
- Чем ты занимаешься?
- Учусь и иногда подрабатываю посудомойщицей или листовки раздаю, по-разному бывает.
- На какие средства вы живете?
- Мы живем на деньги моего парня и отчима. Я мало получаю. Иногда нам помогает бабушка, тётя и другие родственники. А еще мой молодой человек работает.
За квартиру платит отчим. Продукты покупаем мы с мамой на общие деньги.
- Лиза, опиши свой обычный день.
- Я встаю рано, кормлю ребенка, собираюсь в колледж. Я учусь на косметолога. Примерно в 14:00-15:00 бываю дома. Занимаюсь сыночком. Вечером выходим погулять. После прогулки отдыхаем, кушаем и ложимся спать.
- А ходит ли твой сын в садик?
Он ходит в частный садик, его оплачивают родственники со стороны отца ребенка.
- Помогает ли тебе государство?
-Да, помогает. Я получаю около 800 рублей в месяц как мать - одиночка. Ну, еще молочку дают бесплатно.
- Какие продукты вы обычно покупаете в магазине? Чем питаетесь?
- Обычно в магазине мы покупаем макароны, гречку, другие крупы и мясо. Молочку тоже обязательно покупаем. Ну и всё необходимое для гигиены, уборки.
- Удается ли вам покупать одежду, обувь, технику?
- Одежду мы покупаем очень редко. Денег не хватает. Бабушка и тётя нам очень с этим помогают. Покупают костюмы моему сыну. Про технику я вообще молчу.
- Есть то, чего бы ты хотела, но пока отказываешь себе в этом, потому что на это не хватает денег?
- Я очень хочу иметь возможность красиво одеваться, наращивать ресницы, пользоваться дорогими духами. Мечтаю подарить сыночку машину на пульте, в которой можно ездить. Хочу одеть ребеночка в качественную, крутую одежду. Хотела бы купить еще себе в комнату телевизор нормальный, шкаф и поменять наши с ребенком кровати на новые.
А ещё я очень хочу съездить с ребенком на море. Никогда не была на море.
- Кстати, об отдыхе. Где вы с семьей проводите лето?
- Летом мы бываем у бабушки либо дома.
- Какие у тебя хобби? Как ты развлекаешься?
- Мое хобби - это маникюр. Мои развлечения - это раз в 2 месяца сходить в кино с подругами. А еще раз в месяц мы с сыном ходим в Макдоналдс.
- О чем ты мечтаешь? Какие планы на дальнейшую жизнь?
- Моя мечта - дать ребенку всё, что он хочет. В ближайшем будущем я планирую закончить учебу и пойти работать. Хочу накопить денег и открыть свой бизнес.
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