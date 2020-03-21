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Рубрика «Сберкнижка»: как в Казани живет девушка, ставшая матерью в 14 лет

Cегодня, 11:39 46 1 Автор: prokazan.ru
Она призналась, что мечтает увидеть море

ProKazan.ru продолжает рассказывать о том, как и на что в Казани живут представители разных социальных слоев и профессий.

Сегодня в рубрике "Сберкнижка" мы поведаем историю девушки, ставшей матерью в 14 лет.

Лиза (имя изменено по просьбе героини) совсем недавно была беззаботной школьницей. Училась неважно, после занятий гуляла с друзьями, по вечерам смотрела телевизор.

Девочка довольно рано почувствовала свою привлекательность, начала больше общаться с мальчиками. В 12 лет в компании других подростков познакомилась с мальчиком. Он покорил ее своей харизмой. Они начали встречаться.

Вскоре Лиза забеременела. На тот момент ей было всего 13. Узнав об этом, девушка растерялась и поспешила поделиться новостью со своим парнем, чтобы снискать поддержку. Однако он отреагировал на это холодно и заявил, что сомневается в своей причастности к зачатию. Парень наговорил девушке гадостей, обвинил в неверности и, хлопнув дверью, ушел из жизни Лизы, оставив ее наедине со своей проблемой.

Девушка была в отчаянии, и ей пришлось открыться родителям. Мама посоветовала дочери рожать.

Когда Лиза находилась на 5 месяце беременности, она встретила другого парня. Они вместе на протяжении 3 лет. Улыбаясь, девушка призналась, что ребенок называет его папой.

Елизавета, 16 лет, студентка колледжа     Доход: 25 000 рублей

Основные расходы:     ЖКХ:  7 000 рублей     Лекарства: 1 000 рублей (не каждый месяц) 

Питание: 7 000 рублей  Проезд: 2 300 рублей Развлечения: 2000 рублей (раз в два месяца)

- Лиза, где вы с малышом живете?

- Мы живем в 2-х комнатной квартире. С нами еще проживает моя мама и отчим.

- Чем ты занимаешься?

- Учусь и иногда подрабатываю посудомойщицей или листовки раздаю, по-разному бывает.

- На какие средства вы живете?

- Мы живем на деньги моего парня и отчима. Я мало получаю. Иногда нам помогает бабушка, тётя и другие родственники. А еще мой молодой человек работает.

За квартиру платит отчим. Продукты покупаем мы с мамой на общие деньги.

Комната Лизы

- Лиза, опиши свой обычный день.

- Я встаю рано, кормлю ребенка, собираюсь в колледж. Я учусь на косметолога. Примерно в 14:00-15:00 бываю дома. Занимаюсь сыночком. Вечером выходим погулять. После прогулки отдыхаем, кушаем и ложимся спать.

- А ходит ли твой сын в садик?

Он ходит в частный садик, его оплачивают родственники со стороны отца ребенка. 

- Помогает ли тебе государство?

-Да, помогает. Я получаю около 800 рублей в месяц как мать - одиночка. Ну, еще молочку дают бесплатно.

- Какие продукты вы обычно покупаете в магазине? Чем питаетесь?

- Обычно в магазине мы покупаем макароны, гречку, другие крупы и мясо. Молочку тоже обязательно покупаем. Ну и всё необходимое для гигиены, уборки.

- Удается ли вам покупать одежду, обувь, технику?

- Одежду мы покупаем очень редко. Денег не хватает. Бабушка и тётя нам очень с этим помогают. Покупают костюмы моему сыну. Про технику я вообще молчу.

- Есть то, чего бы ты хотела, но пока отказываешь себе в этом, потому что на это не хватает денег?

- Я очень хочу иметь возможность красиво одеваться, наращивать ресницы, пользоваться дорогими духами. Мечтаю подарить сыночку машину на пульте, в которой можно ездить. Хочу одеть ребеночка в качественную, крутую одежду. Хотела бы купить еще себе в комнату телевизор нормальный, шкаф и поменять наши с ребенком кровати на новые. 

А ещё я очень хочу съездить с ребенком на море. Никогда не была на море.

Кухня в квартире Лизы

- Кстати, об отдыхе. Где вы с семьей проводите лето?

- Летом мы бываем у бабушки либо дома.

- Какие у тебя хобби? Как ты развлекаешься?

- Мое хобби - это маникюр. Мои развлечения - это раз в 2 месяца сходить в кино с подругами. А еще раз в месяц мы с сыном ходим в Макдоналдс.

- О чем ты мечтаешь? Какие планы на дальнейшую жизнь?

- Моя мечта - дать ребенку всё, что он хочет. В ближайшем будущем я планирую закончить учебу и пойти работать. Хочу накопить денег и открыть свой бизнес.

Если и вы хотите стать героем нашей статьи, рассказать свою историю, обращайтесь в нашу группу Вконтакте.

 

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комментарии

Ильдар
0
21 марта 2020
11:57
Если честно - то все это очень печально. У всех конечно своя жизнь и правда, но рано рожать, а тем более в 14 - своему ребёнку я бы не посоветовал

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