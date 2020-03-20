В Татарстане неделю ищут пропавшую пенсионерку. Она нуждается в медицинской помощи

В Татарстане ищут пропавшую пенсионерку, которая может нуждаться в медицинской помощи. По информации поискового отряда "Лиза Алерт", 12 марта в селе Пестрецы пропала Курбангалиева Халима Нургалиевна.

Женщине 71 год, рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета в тёмно-зелёный пуховик с капюшоном, чёрные гамаши, серые войлочные сапоги, шерстяной платок. Особые приметы - с собой у пенсионерки была трость, женщина заметно сутулится.

Все, кому известно о местонахождении пенсионерки, могут позвонить по телефону 89046766797, инфорг поиска Елена, или по номеру 112.