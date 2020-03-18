В Татарстане при пожаре на предприятии погиб мужчина

В одном из предприятий Татарстана на пожаре погиб человек.

По данным пресс-службы МЧС РТ, возгорание произошло в 00:53 18 марта в Буинском районе. В селе Старый Студенец на улице Советской на территории ООО "Заря" загорелся одноэтажный деревянный домик охранника.

Прибывшим на место пожарным очевидец сообщил, что внутри горящего строения может находиться человек. Дом полностью был объят огнем, угрозы распространения пожара на другие здания не было. В тушении приняли участие добровольцы и спасатели МЧС, на ликвидацию возгорания потребовалось практически полтора часа. Позже при входе в дом пожарные обнаружили тело мужчины 1973 года рождения.

В результате пожара дом сгорел полностью. Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.