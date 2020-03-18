В Татарстане психиатр подозревается в превышении должностных полномочий

Врач-психиатр из Балтасинской ЦРБ подозревается в превышении должностных полномочий, сообщают в Следкоме РТ.

По предварительной версии, с мая по сентябрь 2019 года в поселке городского типа Балтаси 58-летний подозреваемый, используя базу данных больницы, выдал 124 заключения на отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортом. При этом деньги за оказанные услуги поступали на расчетный счет другой медицинской организации, где злоумышленник по совместительству осуществлял частную практику врачом-неврологом и выдавал необходимые заключения.

В результате Балтасинской центральной районной больнице нанесен ущерб в размере более 64 000 рублей.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.