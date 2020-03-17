Сотрудница Роспотребнадзора Татарстана за взятку предлагала взять бар под покровительство

В Татарстане экс-главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемой поступила жалоба от жителя Казани на шум от вентиляционного оборудования располагавшегося по соседству бара. Была проведена экспертиза,которая показала, что уровень шума в квартире не соответствует предъявляемым требованиям.

После этого обвиняемая связалась с руководителем бара и потребовала 150 тысяч рублей за то, что его не привлекут к административной ответственности, также женщина предложила общее покровительство. При этом в дальнейшем, в ходе производства по административному делу она уменьшила размер взятки до 120 тысяч рублей. О противоправных требованиях предприниматель сообщил в УФСБ по Республике Татарстан, после чего дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. 4 октября женщину задержали после получения денег. Вину она не признала.

39-летняя обвиняемая находится под домашним арестом, уголовное дело направлено в суд.