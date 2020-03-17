Под Казанью школьник со знакомым напали с ножом на посетителя кафе

В Зеленодольске двое граждан, среди которых был школьник, напали на мужчину.

Инцидент произошел рано утром 16 марта в одном из кафе города; двое неизвестных молодых людей нанесли побои и, угрожая ножом, похитили барсетку у находящегося в состоянии опьянения жителя Вологды 1987 года рождения. В сумке находились документы, планшет и банковские карты. Пострадавший оценил ущерб в 22500 рублей.

Как сообщают в пресс-службе МВД РТ, злоумышленников задержали, ими оказались 16-летний учащийся одной из школ и 30-летний ранее судимый нигде неработающий молодой человек. Оба находятся под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело, им может грозить до 10 лет колонии.