В Казани на маршрут не выпустили три грязных автобуса. Горожане считают, что их гораздо больше

В Казани 16 марта прошел "День руля". Как пояснили в Комитете по транспорту, специалисты ведомства совместно с Ассоциацией АТП РТ перед рейсом и на первой остановке проверили чистоту автобусов, как снаружи, так и в салоне.

По информации комитета, было осмотрено 574 транспортных средства, выявлено пять нарушений: в двух автобусах в салоне находились ведра и швабра, которые экипаж должен был убрать, три автобуса оказались просто грязными. Это транспортные средства республиканского вокзала 07, КПАП-7 и ИП Умарова.

Автобусы были сняты с маршрута и отправлены на мойку, после чего все же вышли в рейс.

По мнению казанцев, грязных автобусов в городе гораздо больше, чем три. Подписчики группы ProKazan.ru считают, что общественный транспорт в городе в целом достаточно грязный.

А в каких автобусах вы встречали беспорядок?