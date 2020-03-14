Соцсети: в Казани молодежь снова катается на крышах автомобилей

В социальных сетях появилась видеозапись с необычными "покатушками" казанцев.

На кадрах видно, как молодой человек в белой шапке катается на крыше автомобиля около ТЦ "Тандем", а потом, не слезая с крыши, заказывает себе еду в "Макдоналдсе".

Большинство пользователей сети Вконтакте действия молодого человека подвергли критике.

"И кто-то за такого дурачка потом ещё и замуж выйдет";

"Поколение более не способное ни на что";

<span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, " open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;"="">"Мне просто смешно. Но на самом деле выглядит он как колхозник, который посмотрел клипов с запада или ещё откуда- то и пытается все это неуклюже повторить", - пишут пользователи Вконтакте.