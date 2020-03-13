Казанец надругался над 13-летним пасынком и вовлек в преступление

33-летнего казанца обвиняют в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего и вовлечении его в совершение преступления.

Как сообщили в Следкоме РТ, 18 января 2020 года обвиняемый вместе с 13-летним сыном сожительницы и 16-летним подростком ограбили 58-летнего прохожего, похитив у него сотовый телефон. Спустя несколько дней участники нападения были задержаны.

В ходе допроса 13-летний пасынок обвиняемого сообщил, что мужчина неоднократно совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера. Вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Мужчину заключили под стражу. Также в Следственном комитете отмечают, что в декабре 2019 года злоумышленник освободился из мест лишения свободы.