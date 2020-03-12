В Госсовете Татарстана одобрили изменения в Конституции РФ. Против выступил лишь один единоросс

Сегодня, 12 марта, Государственный Совет подержал федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", сообщают в пресс-службе Госсовета.

78 депутатов высказались "за", семеро воздержались, только один депутат проголосовал против изменений. Как сообщает "Ъ", это Ркаил Зайдуллин ("Единая Россия"). Отметим, что всего в Госсовете РТ 38 депутатов от этой партии,фракция состоит из 82 членов. Шестеро из воздержавшихся при голосовании - члены партии КПРФ.

В ходе заседания Зайдуллин усомнился в уместности вносить в Конституцию упоминание Бога:

"Вера в Бога, религию – это выбор и дело совести каждого, в 21 веке нет необходимости прописывать это в документах, либо же громогласно об этом заявлять", - подчеркнул он.

Кроме того, много сомнений у депутата вызвало положение о русском народе как государствообразующем.

"Никто не умаляет величие русского народа, однако сама форма федеративного устройства подразумевает то, что при строительстве государства участвуют разные народы. Думаю, что ни один народ в многонациональной стране не должен брать на себя ответственность и называться "государствообразующим". За развитие государства ответственны все народы" - считает депутат.

Ркаил Зайдуллин - член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, член Союза писателей и Заслуженный деятель культуры РТ, лауреат премий Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая.