В Татарстане трактор упал в реку с затопленного моста. Есть погибший

В Буинском районе РТ с моста в воду упал трактор. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

"В селе Буинского района трактор опрокинулся в реку, когда переезжал по мосту, движение по которому из-за паводка было запрещено. В кабине находились трое: двоим удалось спастись — их пришлось вытаскивать на ковше другого трактора в условиях сильного течения, а вот третий человек погиб" - пишет татарстанец.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. Напомним, что накануне в МЧС РТ сообщали о двух подтопленных мостах в Буинском районе в результате подъема реки Свияга. В ведомстве уточнили, что пути объезда затопленных участков дороги существуют.