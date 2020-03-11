9 марта в Казани прошел сольный концерт шоумена Максима Галкина. Он собрал полный зал в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Видео с выступления Галкин опубликовал в своем "Инстаграм".

На кадрах запечатлены только овации, которые ему дарили зрители после концерта. Однако в комментариях к посту высказались множество казанцев, которые побывали на шоу.

"Макс , ты артист от Бога!!! Талант приходит в мир для того, чтобы помогать людям в познании действительности. Вы обладаете сценическим обаянием. На концерте в Казани вчера выразили свою индивидуальность. Это было открыто, душевно, удивительно талантливо.... А Ваши слова благодарности: Спасибо, мои кормильцы.... это Ваш триумф. Пусть любовь зрителей согревает Вас каждый день.... до новых встреч"

"Максим ! Я сегодня была на вашем стольнике в своём любимом городе Казани !!! И теперь как говорит кот Матроскин я счастлива вдвойне ! Бесподобно! Я понимаю какой это тяжёлый труд, работать на зрителя !!! Как на в к это нужно много труда и энергии ! И какого должно быть выжигание от каждодневности ... хорошо что вам есть где восстановиться быстро и легко- ваши замечательные детки, забирают всю вашу усталость !!! Вы супер ! Молодчина! Восхищаюсь!!! Творческой энергии вам бесконечной! Спасибо огромное за предоставленное удовольствие !!! Приезжайте к нам ещё !" - такими хвалебными отзывами заполнен "Инстаграм".

К слову, сам Галкин также тепло отозвался о столице Татарстана: перед концертом он поделился восторгом от номера в отеле, после - сообщил, что в Казани был фантастический прием. Также в комментариях он пообещал снова приехать в город с концертом.