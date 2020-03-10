Стала известна дата открытия второй очереди набережной озера Кабан

Реконструированная набережная Кабана со стороны улицы Марджани откроется 25 мая. Об этом в "Инстаграм" сообщили от имени официального аккаунта Программы развития общественных пространств Татарстана.

"Открытие ул. Марджани планируется 25 мая. Основные работы планируем завершить к концу августа. Надеемся, что нам удастся дойти до Юнусовского сада и набережной Волги, а пока довольствуемся прогулками на берегах Кабана и Казанки" - ответили представители команды, которая реализует программу, на вопрос одного из подписчиков.

Голосование за общественные пространства, которые жители Казани также хотят видеть благоустроенными, скоро стартует на сайте open.tatarstan.ru. Горожане смогут отдать голос за территории, работы на которых пройдут в 2021 году.

Напомним, что ранее советник президента РТ Наталия Фишман в своем аккаунте в "Инстаграм" показала, как идут работы на второй очереди набережной.