Китайские прыгуны в воду не будут выступать на соревнованиях в Казани

На этапе Мировой серии FINA в Казани, который пройдет 20-22 марта, из-за эпидемии коронавируса не будут выступать спортсмены из Китая. Об этом со ссылкой на главного тренера сборной России Светлану Моисееву сообщает РИА "Новости".

Также сборная КНР не выступала на этапе в Монреале, а этап, который должен был пройти в Пекине, отменили.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 114 744 заболевших, из них на Китай приходится 80 754 человека, 3 136 заразившихся умерли. Также неблагоприятная ситуация по коронавирусу сложилась в Италии: там из-за эпидемии не состоялся волейбольный матч между казанским "Динамо" и итальянским "Бусто-Арсицио".