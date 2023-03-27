Мужчин поговорили к пожизненному сроку после показаний, которые дал попугай, ставший свидетелем убийства

Попугай дал показания в суде и "упрятал" мужчин на пожизненный срок

В Индии двое мужчин были приговорены к пожизненному лишению свободы через 9 лет после совершенного ими убийства. Раскрыть его правоохранителям помог попугай, запомнивший убийц и давший показания.

India Today сообщет, что убийство случилось в 2014 году. Вернувшийся домой со свадьбы редактор местной газеты был в шоке: его дом ограбили, жену и собаку жестоко убили.

С ними жил и попугай, который после происшествия долго отказывался от еды и воды.

Хозяин заподозрил, что птица все видела и может указать на убийц. Он начала перечислять разные имена без надежды на угадывание, но птица отреагировала на имя Ашу - начала метаться по клетке и кричать.

Именно так зовут племянника семейства. Мужчина позвал полицию и повторил "эксперимент" с именами, попугай снова указал своей реакцией, что его пугает имя Ашу.

Ашу задержали вместе с другом, оба сознались в содеянном.