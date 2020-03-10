“Обоями подкрепят и нормально!” - казанцы обсуждают падающую стену новостройки на Вишневского

Пользователи соцсетей выложили в интернет фотографию дома по улице Вишневского. На снимке видно, что одна из стен здания находится в шатком состоянии и может упасть в любой момент.

Казанцы не оставили ситуацию без внимания:

“Кладем на совесть”, - с сарказмом отметил один из жителей Казани.

Другие высказали свои опасения, что дом так и сдадут под жилье:

“Сейчас сайдингом прикроют, и нормально будет”;

“Облицуют и так сдадут!”;

“Обоями подкрепят и нормально!”.

Один казанец посоветовал обратиться к представителям власти в городе, а н выпрашивать помощь в интернете.

Напомним, что накануне на одной из улиц Казани упали два дорожных столба. Кадры с места происшествия также предоставили очевидцы в соцсетях.