Шоумен Максим Галкин приехал на гастроли в столицу Татарстана. В своем "Инстаграм" он опубликовал видеозапись, на которой показал подписчикам интерьер апартаментов.
"Ребята, у меня такой номер, ну я не знаю. Вы должны это видеть, смотрите на эту красоту" - прокомментировал он.
В номере Галкина есть столовая, спальни, сауна и другие помещения, дизайн которых удивил артиста.
"Жалко, Алка со мной не поехала, я б показал ей, как люди живут" - заявил артист.
Напомним, что накануне Максим Галкин в Набережных Челнах поздравил женщин с 8 марта.
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