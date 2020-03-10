Шоумен Максим Галкин приехал на гастроли в столицу Татарстана. В своем "Инстаграм" он опубликовал видеозапись, на которой показал подписчикам интерьер апартаментов.

"Ребята, у меня такой номер, ну я не знаю. Вы должны это видеть, смотрите на эту красоту" - прокомментировал он.

В номере Галкина есть столовая, спальни, сауна и другие помещения, дизайн которых удивил артиста.

"Жалко, Алка со мной не поехала, я б показал ей, как люди живут" - заявил артист.

Напомним, что накануне Максим Галкин в Набережных Челнах поздравил женщин с 8 марта.