В Казани затоплен дом ветерана ВОВ, следствие начало проводить проверку

В Казани затоплен дом ветерана ВОВ и его дочки-инвалида, следствие начало проводить проверку

В Казани затопленным оказался дом ветерана Великой Отечественной войны и его дочери-инвалида. Ситуацией заинтересовать в Следкоме.

В СКР по Татарстану отметили, что из-за резкого потепления уровень рек поднялся, и часть домов оказались подтопленными. Так, из одного частного дома пришлось эвакуировать ветерана и его дочь.

По факту подтопления организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

