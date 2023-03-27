В Казани затоплен дом ветерана ВОВ, следствие начало проводить проверку
Фото: inkazan.ru
В Казани затопленным оказался дом ветерана Великой Отечественной войны и его дочери-инвалида. Ситуацией заинтересовать в Следкоме.
В СКР по Татарстану отметили, что из-за резкого потепления уровень рек поднялся, и часть домов оказались подтопленными. Так, из одного частного дома пришлось эвакуировать ветерана и его дочь.
По факту подтопления организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.