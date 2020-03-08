Статистика говорит что в казанских семьях реже ходят налево, кто ещё в топе?

Аналитическое агенство Zoom market, озвучили громкие результаты своего исследования. Оказывается Казань - это один из немногих городов России, где в семьях изменяют гораздо меньше чем в других регионах.

Авторитет данного агенства безусловно пока под вопросом, потому что, элементарно не ясно чем руководствовались аналитики, не стояли же со свечкой. Однако в этом списке верности, казанцев опередили только жители Новосибирска. Но это не говорит, что вторую половинку нужно искать именно в этих регионах.

Тем временем к этому заявлению есть и продолжение. Самые "гулящие" живут в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге, и после такой публикации во многих семьях после прочтения возникнет легкий шлейф напряжения.