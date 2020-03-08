Статистика говорит что в казанских семьях реже ходят налево, кто ещё в топе?

Аналитическое агенство Zoom market, озвучили громкие результаты своего исследования. Оказывается Казань - это один из немногих городов России, где в семьях изменяют гораздо меньше чем в других регионах.
Авторитет данного агенства безусловно пока под вопросом, потому что, элементарно не ясно чем руководствовались аналитики, не стояли же со свечкой. Однако в этом списке верности, казанцев опередили только жители Новосибирска. Но это не говорит, что вторую половинку нужно искать именно в этих регионах.
Тем временем к этому заявлению есть и продолжение. Самые "гулящие" живут в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге, и после такой публикации во многих семьях после прочтения возникнет легкий шлейф напряжения.
К слову, нужно ещё немного знать менталитет каждого региона и иметь статистику честности или что-то вроде того, потому как статистика ZM - это не более чем результат опроса людей.
«Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов» отмечают в агентстве.
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