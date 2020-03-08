Глава Кировского и Московского района Казани рассказал, как нужно бороться с лужами

Сергей Миронов на своей странице Instagram опубликовал пост с фотографиями, где демонстрируется их способ борьбы с весенними лужами. По многочисленным жалобам местных жителей на городские "мини-озера", была проведена оценка и стало понятно, что эти самые лужи занимают не малую площадь, в особенности выделен также район Северного вокзала.

Глава администрации Московского и Кировского района планирует активно заниматься откачкой воды насосами во всех проблемных местах двух районов. Поэтому призывает всех жителей сообщать о местах скопления воды.

Сергей Миронов - глава администрации Кировского и Московского района Казани

"Высокие для марта месяца температуры привели к стремительному таянию снега и, как следствие, подтоплениям. Вода скапливается в низинах по причине отсутствия ливневой канализации на некоторых участках, как, например, на ул. Воровского или же во всем поселке Юдино"