Следком задержал директора казанской фирмы по делу о гибели рабочих на стройке

Следком Татарстана задержал 39-летнюю директора строительной компании, рабочие которой накануне разбились в упавшей с высоты строительной люльке. Три человека погибли, двое находятся в больнице. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, женщина возглавляет строительную компанию "Казанский фасад". В офисе компании и дома у ее главы прошли обыски, изъята техническая документация и иные предметы, представляющие важность для следствия. Задержанную обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, свою вину женщина не признает. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

По данным СБИС директором ООО "СК "Казанский фасад" числится Альфира Альфирисовна Аюпова, компания зарегистрирована по адресу Клубничная, 10 (Плодопитомник).

