Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

18:18, сегодня
8 детей или 45 лет на заводе: как стать в Казани «Женщиной года»
20:00, сегодня
Более 60% женщин готовы передаривать подарки, полученные на 8 марта
19:35, сегодня
Следком задержал директора казанской фирмы по делу о гибели рабочих на стройке
14:00, 05.03.2020
Покорить Альпы и прогуляться по вулканическому песку: как сделать путешествие своей профессией
19:09, сегодня
В Минздраве РТ опровергли информацию о выписке пассажиров Diamond Princess из больницы Казани
18:39, сегодня
В Челнах молодым мамам подарили на выписку макияж
18:11, сегодня
«Каждый день здесь работает 57 человек»: Фишман рассказала о стройке на набережной озера Кабан
15:46, сегодня
Жительница Челнов нашла жениха на программе «Давай поженимся!»
15:17, сегодня
В Альметьевске 39-летний мужчина осужден за угрозу убийством
14:23, сегодня
В Казани на стройке с 13 этажа упал рабочий
13:33, сегодня
Следком РТ возбудил уголовное дело по факту гибели на казанской стройке троих рабочих
12:44, сегодня
Жителю Челнов, укравшему нефть на 1 миллион рублей, вынесли приговор
11:52, сегодня
В МЧС рассказали подробности пожара на казанском складе
11:30, сегодня
В Казани загорелся склад на Хлебозаводской улице
11:07, сегодня
В Казани природным газом отравились двое мужчин. Один погиб
11:04, сегодня
В Альметьевске спасатели вывели из горящего дома троих человек
10:52, сегодня
В Бугульме чиновник вовремя не опубликовал информацию на сайте и получил за это штраф
10:20, сегодня
В Челнах девушка приехала оформлять ДТП с фальшивыми правами
10:18, сегодня
«Даже китайцев не проверили»: жительница Казани утверждает, что в аэропорту «забили» на коронавирус
09:56, сегодня
Появилось видео с места падения люльки на стройке в Казани
20:57, 05.03.2020
Женщины в полтора раза чаще страхуют недвижимость от непредвиденных ситуаций, чем мужчины
20:35, 05.03.2020
В Приволжском районе Казани прокуратура оштрафовала коммунальщиков за оголенные провода в подъезде
19:39, 05.03.2020
На стройке в Казани сорвалась люлька. Есть погибшие и пострадавшие
18:36, 05.03.2020
В казанском поселке Юдино сошел и упал с рельсов поезд
16:30, 05.03.2020
В челнинской гостинице «Золотая долина» вспыхнул пожар
15:30, 05.03.2020
Появились подробности по делу челнинской банды, заработавших на обнале 32 млн рублей
14:30, 05.03.2020
В Нижнекамске местный житель угнал машину и вылетел в кювет
13:30, 05.03.2020
Жительница Бугульмы взяла кредит в полмиллиона, чтобы перевести деньги мошенникам
13:15, 05.03.2020
Статистика: жители Казани редко изменяют своим возлюбленным
12:32, 05.03.2020
«Город наживы за счет трудовой доблести»: что казанцы думают о присвоении Казани нового звания
12:30, 05.03.2020
В Челнах мужчина скоропостижно скончался на автостоянке
12:27, 05.03.2020
«Открытие Research»: из-за коронавируса цена золота может достичь 1900 долларов
11:30, 05.03.2020
Челнинский дизайнер одел Ивана Дорна для обложки журнала
10:14, 05.03.2020
Челнинец лишился прав из-за незаконно установленных «мигалок» на авто
07:22, 05.03.2020
Здания Казани 20 дней будут разрисовывать уличные художники
20:25, 04.03.2020
В Нижнекамске вынесли приговор женщине, которая схватила полицейского за лицо
19:15, 04.03.2020
В торговом центре Нижнекамска жители Башкирии устроили стрельбу
17:49, 04.03.2020
Об экстренной посадке в Казани самолета, в котором у мужчины случился приступ, попросила косметолог
17:30, 04.03.2020
Лебедя Мартина, раненного в Башкортостане, перевезут в Нижнекамск
16:25, 04.03.2020
В Челнах парню прострелили ногу прямо на остановке
15:30, 04.03.2020
В автограде задержали 11 человек, которых заподозрили в отмывании 30 млн рублей
14:30, 04.03.2020
Соцсети: в Альметьевске на входе в «Татнефть» измеряют температуру работников
13:30, 04.03.2020
В Лениногорске экс-полицейский изнасиловал 16-летнюю девушку и сбежал из города
12:30, 04.03.2020
Челнинец попытался передать мобильные телефоны в удмуртскую колонию с помощью гексакоптера
11:16, 04.03.2020
Соцсети: в автограде карета скорой помощи попала в ДТП
09:24, 04.03.2020
Бывший чиновник из Татарстана назначен зампредом Правительства Дагестана
17:28, 03.03.2020
В Елабуге пожилая учительница потеряла полмиллиона рублей, играя на бирже
16:30, 03.03.2020
В Челнах местного жителя отправили за решетку на два года из-за украденного планшета
10:20, 02.10.2019
Заём в «Срочноденьги» она погасила в срок согласно графику. Это выход в случае денежных трудностей
Фото пресс-служба МЧС РТ

Следком задержал директора казанской фирмы по делу о гибели рабочих на стройке

Cегодня, 19:35 63 0 Автор: prokazan.ru

Следком Татарстана задержал 39-летнюю директора строительной компании, рабочие которой накануне разбились в упавшей с высоты строительной люльке. Три человека погибли, двое находятся в больнице. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, женщина возглавляет строительную компанию "Казанский фасад". В офисе компании и дома у ее главы прошли обыски, изъята техническая документация и иные предметы, представляющие важность для следствия. Задержанную обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, свою вину женщина не признает. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

По данным СБИС директором ООО "СК "Казанский фасад" числится Альфира Альфирисовна Аюпова, компания зарегистрирована по адресу Клубничная, 10 (Плодопитомник).
 

читайте также:

В Казани ветер сорвал деревянные конструкции с крыши дома
В Альметьевске 39-летний мужчина осужден за угрозу убийством
«Каждый день здесь работает 57 человек»: Фишман рассказала о стройке на набережной озера Кабан
В Нижнекамске пристегнутый ремень не спас от удара в ДТП
В Казани на стройке с 13 этажа упал рабочий
Следком РТ возбудил уголовное дело по факту гибели на казанской стройке троих рабочих
В МЧС рассказали подробности пожара на казанском складе
В Казани загорелся склад на Хлебозаводской улице
В Казани природным газом отравились двое мужчин. Один погиб
На стройке в Казани сорвалась люлька. Есть погибшие и пострадавшие
В казанском поселке Юдино сошел и упал с рельсов поезд
В Татарстане мужчина на вездеходе провалился в реку и сломал руку
Киберпреступники списали с карты жительницы Казани 160 тысяч рублей
В Казани сбежавший из наркодиспансера нижегородец совершил 10 краж
Под Казанью взорвалась машина с газовым оборудованием
В Казани вдвое снизилось число погибших в авариях с участием общественного транспорта
Казанца, который в пьяном состоянии сбил женщину, наказали условным сроком
В Казани мужчину придавило бетонной плитой. Его вытаскивали спасатели
В Казани женщина зарезала ребенка, ранила второго и пыталась покончить с собой
В Казани приняли новый генплан и еще 13 важнейших перемен, которые ждут горожан уже в этом году
Стало известно, сколько казанских дворов отремонтируют в 2020 году
На М-7 в Татарстане легковушка влетела в фуру. Есть жертвы
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
09:00, 02.03.2020
Дизайн интерьера роскошь или необходимость? Что такое дизайн-проект квартиры и зачем он нужен
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына