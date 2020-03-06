Более 60% женщин готовы передаривать подарки, полученные на 8 марта

К 8 марта СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» выяснили, сколько женщин готовы передарить или даже выбросить подарки, которые не понравились или оказались не нужны.

Большинство россиян признались, что чаще всего они выбрасывают или передаривают ненужные вещи и подарки. По данным социологического исследования, которое СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели в феврале 2020 года, так поступают 57,5% опрошенных (35,6% ответили «да»; 21,9% — «скорее да, чем нет»). При этом женщины избавляются от ненужных вещей с гораздо большей охотой, чем мужчины: 61% против 54%

Кстати, согласно недавнему опросу банка «Открытие», самый желанный подарок на 8 марта —деньги, за ними следуют цветы, парфюмерия и косметика, часы, ювелирные изделия и сувениры. Однако желания мужчин и женщин не совпадают: 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% - парфюмерию и косметику и только 25% - деньги.

ПАО Банк « ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.