Из России запретили вывозить маски, бахилы и костюмы химзащиты

В России введен запрет на вывоз из страны отдельных видов медицинской продукции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ и подписано Михаилом Мишустиным.

Ограничение действует по 1 июня 2020 года, в списке -маски и респираторы определенного типа, дезинфицирующие средства, одноразовые костюмы химзащиты, хирургические халаты и перчатки, бахилы, марля и бинты. Предполагается, что эти меры смогут предотвратить "искусственный дефицит" в аптеках страны.

Исключение делается в случаев вывоза данных изделий в виде гуманитарной помощи, а также провоза частными лицами для собственного использования.

Напомним, в феврале на таможне в Казани задержали гражданина Таджикистана с почти тремя тысячами незадекларированных медицинских масок.