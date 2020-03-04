Женский волейбольный клуб "Динамо" заявил о переносе матча 1/4 финала Кубка ЕКВ с итальянским клубом Unet e-work (Бусто-Арсицио), который должен был состояться сегодня, 4 марта, в Италии. Причиной, как сообщают в пресс-службе "Динамо", стала эпидемия коронавируса: в Италии по данным на сегодняшний день заболело более двух тысяч человек, 79 - умерли.

"Европейская конфедерация волейбола с пониманием отнеслась к опасениям со стороны "Динамо-Казань". Тем более что с подобными требованиями о переносе матчей обратились и другие клубы – в частности, турецкие "Фенербахче" и "Экзачибаши", – которые так же должны были играть в рамках плей-офф Лиги чемпионов с 3 по 5 марта в Италии" - прокомментировали в пресс-службе казанского волейбольного клуба.

Изначально рассматривали возможность провести игру за закрытыми дверями, без болельщиков, однако по соображениям безопасности спортсменов от этой идеи также отказались. Казанский "Динамо" предложил провести матч 10 марта в столице Татарстана либо на нейтральной территории, от итальянской стороны ответа пока не поступало.

"Крайний срок для принятия решения – среда, 4 марта" - предупредили в "Динамо" .