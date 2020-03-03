«Умнее», чем Петербург: в Минстрое РФ Казань назвали одним из самых цифровизированных мегаполисов

Казань вошла в тройку "IQ городов" страны. В списке миллионников она заняла второе место, значительно уступив Москве и на пару баллов обогнав Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

Рейтинг цифровизации в России рассчитывали впервые, в нем оценивали городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Как подчеркнул Якушев, рейтинг будут составлять ежегодно, а ключевым показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина его изменения.

Напомним, что в 2020 году в столице Татарстана планируют установить "умные" фонарные столбы, канализационные люки и другие цифровые новшества в городской среде.