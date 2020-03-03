Муфтий Татарстана высказался по поводу поправок в Конституцию РФ. Камиль хазрат Самигуллин одобрил упоминание Бога в тексте Основного закона страны, но предупредил о "непоправимых последствиях" внесения другой поправки - о "государствообразующем народе". Это понятие содержится в положении о государственном языке России, которым является русский "как язык государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов."

"Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации. <...> Вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы - россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства", - приводит слова Самигуллина "Интерфакс".

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова ответила муфтию Татарстана в своем телеграм-канале. Она опубликовала отрывок, в котором сказано о "государствообразующем народе", и подписала: "Это для муфтия Татарстана, я знаю, что поправки он не читал".